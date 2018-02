Stortingsdirektør Ida Børresen går av etter byggjeskandalen på Stortinget

innenriks

– Etter møtet i dag i presidentskapet har Stortingets direktør Ida Børresen meldt at ho har stilt si stilling til disposisjon, noko presidentskapet tar til etterretning og godtar, heiter det i ei pressemelding frå Stortinget.

Bakgrunnen er mangelen på tilstrekkeleg informasjon om utviklinga i byggjeprosjektet. Ho får ikkje etterlønn, ifølgje stortingspresident Olemic Thommessen.

Årsaka til dei store kostnadsoverskridingane er ifølgje Stortingets presidentskap manglar i prosjekteringsarbeidet, noko som har ført til at betydelege endrings- og tilleggsarbeid er blitt nødvendig. Det betyr at teikningar og beskrivingar som ligg til grunn for kontrakten med entreprenøren, er mangelfulle eller ikkje gjennomførbare. Dette har vore eit vedvarande problem – også gjennom hausten, ifølgje presidentskapet.

For tre år sidan var det anslått at prosjektet ville koste 1,1 milliardar kroner. Året etter, i 2016, vart anslaget auka til 1,8 milliardar. No kan sluttsummen bli 2,3 milliardar.