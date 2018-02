27-åring dømt til 14 års fengsel for bajonettdrap

innenriks

Aktor bad Frostating lagmannsrett dømme den 27 år gamle mannen til 15 års forvaring etter drapet på Ler i Melhus i januar i fjor.

Råger Holte blei påført 160 stikk med bajonetten. Fleire av dei etter at han var død. Den tiltalte mannen hevda at drapet skjedde i nødverje og at han ikkje hugsar meir enn 5–10 stikk.

Lagmannsretten ser på drapet som situasjonsbestemt og ville derfor ikkje dømme 27-åring til forvaring, skriv Trønderbladet.

I staden blir mannen dømt til fengsel i 14 år og til å betale dei etterlatne 200.000 kroner i erstatning.

– Drapet verkar å vere kraftig og brutalt. Handlinga manglar sidestykke i talet på stikk, leste lagdommar Randi Grøndalen frå dommen skriv Adresseavisen.

27-åringen forklarte i retten at det oppstod ein krangel og slåstkamp etter det han meiner var ei seksuell tilnærming frå Holtes side.

Sør-Trøndelag tingrett dømte i november mannen til 15 års forvaring.