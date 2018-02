27 fjellrevar sett ut i Finnmark

innenriks

Utsetjinga skjedde 13. februar med klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), opplyser Miljødirektoratet.

I fjor blei det berre registrert to fjellrev i det nordlegaste leveområdet for fjellrev på Fastlands-Noreg, og det er tre år sidan sist det er født kvalpekull her. Dei 27 revane kjem frå oppdrettsstasjonen på Sæterfjellet i Oppdal.

Forskarar frå Universitetet i Tromsø prøver å finne svar på kvifor fjellreven slit med å etablere seg på Varangerhalvøya. Større konkurranse frå den fysisk overlegne raudreven og tidvis mangel på lemen er to av dei største problema. Klimaendringar er ei av årsakene til at det er færre smågnagarar og fleire raudrevar i området.

– Fjellreven er eit godt døme på korleis klimaendringar påverkar økosystema. Forskinga på raudreven i Varanger gir oss lange dataseriar som er unike, også internasjonalt. Desse dataa kan gjere det lettare å forstå raudrevens funksjon i økosystemet, og korleis han påverkar fjellrev, seier avdelingsdirektør Yngve Svarte i Miljødirektoratet.

(©NPK)