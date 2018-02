innenriks

Politiet opplyser at dei har grunn til å tru at det er dreier seg om dei same gjerningsmennene. I kvart tilfelle er det blitt stole lommebøker inne i butikkar.

Dei to tjuvane avleidde merksemda til eldre personar, og stal deretter lommeboka som låg i veska eller handlevogna. Dei to snakkar gebrokkent norsk, opplyser Møre og Romsdal politidistrikt.

Det første tjuveriet vart meldt i Kristiansund klokka 10, deretter Molde klokka 12.30 og så til slutt Ålesund klokka 16.30.

