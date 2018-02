Marine Harvest mistenkjer lakserømming i Flatanger

innenriks

Direktoratet fekk onsdag ettermiddag melding om mistanke om lakserømming frå oppdrettsanlegget Austvika i Trøndelag. Dette er den andre rømmingshendinga frå same selskap på kort tid.

5. februar rømte 54.000 laks frå anlegget i Nærøy i Trøndelag. Direktoratets kontroll avdekte at det var blitt hol i nota fordi eit tau hadde gått gjennom ringen som skal beskytte mot gnag.

Flenge i nota

Den siste hendinga kjem av ei flenge i nota på 4,2 meters lengd på cirka 6 meters djupn. Mengda fisk i nota er oppgitt til 138.000. Laksen i nota har ein snittvekt på 1,1 kilo.

– Fiskeridirektoratet vil gjennomføre inspeksjon på lokaliteten så snart vêrforholda tilseier det, seier seksjonssjef Ruth Lillian Kjæmpenes i Fiskeridirektoratet.

Oppdrettaren har opplyst at skaden blei raskt sikra og attfangstgarn sett ut.

– Det er til no ikkje meldt om fangst av eventuell rømt fisk, men skaden er så stor at vi ikkje kan sjå bort frå at det er snakk om ei større rømming, seier seksjonssjefen.

Krev oppteljing

Direktoratet vil krevje oppteljing av fisken som står i nota så snart som mogleg, og er i dialog med selskapet om dette.

– Vi er derfor også i tett dialog med Mattilsynet for vurdering av fiskevelferd opp mot handtering av fisk ved kald sjøtemperatur, seier Kjæmpenes.

I heile fjor blei det registrert 10.000 rømte laks frå oppdrettsanlegg. Allereie no er rømmingstalet meir enn femdobla.

(©NPK)