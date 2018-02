Mottakarar nøgde med tilskotsordning mot barnefattigdom 

innenriks

Ordninga, som blei innført i 2015, skal bidra til at barn og unge berørt av fattigdomsproblem får moglegheit til å delta på linje med andre sosialt. Fafo har gjennomført ei evaluering av ordninga på oppdrag frå Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Dei har tatt for seg 2015, då 93 kommunar og åtte bydelar til saman tok imot 119 millionar kroner fordelt på 429 tiltak.

Evalueringa konkluderer med at ordninga bidreg til eit breitt tilbod av tiltak som er opne for alle, som er ikkje-stigmatiserande og av god kvalitet.

Det er likevel ikkje noka oversikt over kor mange som deltok til saman på tiltaka eller kor mange av dei igjen som høyrde til målgruppa.

Dette er ganske likt konklusjonar i ein rapport frå Bufdir i januar som summerte opp det tverrfaglege arbeidet med barnefattigdomsstrategien. Den rapporten fekk blant anna kritikk for ikkje å ha evaluert tiltaka grundig nok, blant anna fordi barna sjølv ikkje var spurt korleis dei synest tiltaka fungerte. Det er heller ikkje gjort i Fafo-evalueringa.

Målgruppe

Ut frå tiltakas eigne anslag vil om lag 115.000 barn og unge høyre til målgruppa som er berørt av fattigdom. Sjølv om dei fleste som driv tiltaka er godt nøgde med aktivitetane dei har sett i gang, seier berre 56 prosent seg heilt einige i at ordninga bidreg til inkludering av målgruppa. Det blir anslått at mange barn og unge utanfor målgruppa også deltek, som ein naturleg konsekvens av at tiltaka er opne og billige. Men det meiner arrangørane kan vere positivt, fordi det at «alle» er med bidreg til ikkje-stigmatisering av tiltaka.

Rapporten slår fast at tilskota hamnar der dei skal: I kommunane som tok imot tilskot, var delen barn i låginntektsfamiliar mellom 5 og 33 prosent. Dei kommunane som har dei høgste delane barn i låginntektsfamiliar, tok i snitt imot dei høgste tilskota. Tiltaka er også i stor grad retta mot gruppene som ordninga er meint å prioritere, nemleg barn med innvandrar- og flyktningbakgrunn og barn og unge frå familiar med rus- og/eller psykiske helseproblem.

Lykkast ikkje heilt

Andre poeng i rapporten er at kommunar no synest å vere meir bevisst på fattigdomsutfordringane og sitt eige ansvar. Kommunane som søkjer om og tek imot tilskotsmiddel ser ut til å ha ein noko større innsats og lykkast noko betre med denne, enn kommunar utan tilskotsmiddel.

Når det gjeld kva som må til for å komme barnefattigdomsproblema til livs, svarer heile 90 prosent av kommunane at det viktigaste er tidleg innsats. Berre 40 prosent føler likevel at dei har lykkast med tidleg innsats. Då er kommunane meir nøgde med kva dei har oppnådd på dei to nest viktigaste områda. Dei føler dei har utvikla attraktive og varierte tiltak som barn og unge ynskjer å delta i, og at dei har generelle, ikkje-stigmatiserande tiltak.

Mesteparten av kritikken i rapporten er retta mot organiseringa av tilskotsordninga, som at svar på søknadar kjem for seint. Heile 90 prosent meiner middel bør løyvast for treårig periode og ikkje berre for eitt år av gongen.

