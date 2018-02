Ny varslingssak skakar Frp 

innenriks

Fredag melde NRK at fleire kvinner har varsla om å ha blitt seksuelt trakassert av ein mann med tillitsverv i Frp og FpU. Mannen innrømmer å ha spurt ei 14 år gammal jente om sex.

– Frp og FpU skal vere ein trygg stad for unge menneske å drive med politikk. Vi tar varslar på alvor og behandlar dei skriftleg, samtidig som dei som får skuldingar mot seg må få moglegheit til å komme med sin versjon, seier Frp-leiaren i ein skriftleg kommentar til NTB.

Jensen ynskte fredag ikkje å la seg intervjue av NTB om opplysningane som kjem fram.

– Frps organisasjonsutval har saka til behandling. Vi ber om forståing for at vi ikkje kan saksbehandle varselsaker i media. Det handlar om respekt for partane som er berørt, seier Frp-leiaren.

Stadfestar varslar

Varsla mot mannen er no til behandling i Frps organisasjonsutval, som handterer varsel om seksuell trakassering.

– Det er sju saker vi har eller har hatt til behandling i løpet av metoo-perioden. Dei fleste er kvittert ut, men nokre saker står att. Den saka NRK no omtaler, er blant dei, seier Helge André Njåstad, som leier utvalet.

– Eit par nylege varsel som FpU har fått, er sendt over til oss. Vi har også bedt om å få innsyn i ting FpU har behandla på same person før og fått oversendt kommunikasjon som går på varsel som FpU har handtert. Det er fleire saker frå tidlegare, seier Njåstad til NTB.

Spurde 14-åring om sex

Mannen som i dag har posisjonar i Frp og FpU, innrømmer å ha sendt meldingar til ei 14 år gammal jente i ungdomspolitikken der han spør henne om å ha sex, ifølgje NRK. Dette skal ha skjedd for nokre år sidan.

Mannen var på dette tidspunkt 18 år, hadde tillitsverv i ungdomspartiet og sende meldingar via deling- og meldingstenesta Snapchat.

– Eg syntest det var upassande og over streken. Eg følte meg ikkje som noko offer, men han var mykje eldre enn meg og hadde tillitsverv i ungdomspolitikken, seier kvinna, som altså då var 14 år, til NRK.

Mannen innrømmer overfor NRK å ha sendt dei aktuelle meldingane til jenta.

– Meldingane var aldri meint som eit forsøk på å skaffe meg seksuell omgang med henne, noko som eg heller aldri har hatt. Meldingane var meint som ein spøk, noko som eg også fekk inntrykk av at mottakaren forstod, seier han.

Tok saka vidare

Jenta lagra bilda og delte dei med venner. Mannen påpeiker at meldingane aldri burde ha vore sendt, og at han har utvist dårleg dømmekraft i saka.

Dåverande generalsekretær i FpU, André Bråthen, blei i 2017 kjent med meldingane, utan at det var eit ønske om at det skulle bli ein offisiell sak. Bråthen stadfestar overfor NTB at han likevel valde å ta saka vidare.

Noverande generalsekretær i FpU, Tonje Lavik, seier dei har fått fleire varsel om mannen og har bedt om hjelp frå moderpartiet for å handtere desse.

Njåstad har ingenting å utsetje på ungdomspartiets behandling av saka.

Frp opplyste i starten av februar at partiet har fått totalt ti varsel eller bekymringsmeldingar sidan oktober i fjor.

