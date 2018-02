Postens resultat snudd frå minus til pluss

innenriks

I same periode i 2016 var driftsresultatet minus 207 millionar kroner. Omsetnaden auka i same periode frå 6,4 til 6,7 milliardar kroner, ifølgje kvartalsrapporten.

– Lønsemdsbetringane innan logistikk viser at vi er på riktig veg. Eit effektivisert logistikknettverk i Noreg og tilrettelegging for standardisering av prosessar gjennom nye IT-system, vil ytterlegare styrke kostnadseffektiviteten. Dessutan vil kapasiteten i nettverket aukast slik at vi kan ta vår del av veksten innan e-handel, seier konsernsjef Tone Wille i ein kommentar til tala, som blei lagt fram fredag.

Nordmenn sender stadig færre brev, men Posten har kompensert for dette gjennom tilpassing til marknaden, ifølgje konsernsjefen.

– Ved inngangen til 2018 gjennomførte vi ei av dei største omleggingane i Postens historie ved å gå frå to til éin adressert brevstraum. Brevvoluma vil fortsette å falle, og neste nødvendige omstilling er færre omdelingsdagar, seier Wille.

På HMS-sida kan Posten rapportere om eit sjukefråvær på 5,8 prosent, det lågaste selskapet nokon gong har målt.

(©NPK)