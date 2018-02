SV vil leggje ned beredskapsutval før første møte

innenriks

– Regjeringa vil ha høve til å innføre unntaksavgjerder utan å spørje demokratiske organ, seier Petter Eide, stortingsrepresentant for SV, til Aftenposten.

Han vil fremme representantforslag for å få stoppa utvalet med ein gong.

Utvalet som skal sjå på om regjeringa bør få moglegheit til å suspendere lovpålagde rettar i ekstraordinære situasjonar, vart utnemnt sist fredag. Justis-, beredskaps og innvandringsminister Sylvi Listhaug oppgav då flyktningsituasjonen hausten 2015 som eitt av fleire eksempel på ein situasjon som kravde rask handling.

Petter Eide seier at han meiner mandatet til utvalet peikar i retning av at dei skal leite etter måtar å suspendere menneskerettsvernet på.

– Dette er skummelt, seier han.

Tidlegare denne veka uttalte Ap og Sp at dei var kritiske til ønsket frå regjeringa om å endre beredskapslovene. Jenny Klinge (Sp) sa til VG at ei slik endring ville gi regjeringa for mykje makt på kostnad av Stortinget.

Utvalet skal leiast av professor Kjetil Mujezinović Larsen ved Norsk senter for menneskerettar. Fristen for innstilling er 15. mars 2019.

