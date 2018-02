Siv Jensen: – Vi tar varslar på alvor 

innenriks

– Frp og FpU skal vere ein trygg stad for unge menneske å drive med politikk. Vi tar varslar på alvor og behandlar dei skriftleg, samtidig som dei som får skuldingar mot seg må få moglegheit til å komme med sin versjon, seier Frp-leiaren i ein skriftleg kommentar til NTB.

Fredag melde NRK at fleire kvinner har varsla om å ha blitt seksuelt trakassert av ein mann med tillitsverv i Frp og FpU. Mannen innrømmer å ha spurt ei 14 år gammal jente om sex.

Jensen ynskte fredag ikkje å la seg intervjue av NTB om opplysningane som kjem fram.

– Frps organisasjonsutval har saka til behandling. Vi ber om forståing for at vi ikkje kan saksbehandle varselsaker i media. Det handlar om respekt for partane som er berørt, seier Frp-leiaren, som også er Noregs finansminister.

