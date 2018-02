Skatteetaten skriv brev for å få fleire digitale brukarar

innenriks

I alt går det i desse dagar ut 175.000 brev, skriv skatteetaten i ei pressemelding.

I fjor sende skatteetaten skattemeldinga på papir til nesten éin million personar. Dei fleste av desse får også skattemeldinga digitalt, og nokre både sjekkar opplysningar og leverer endringar elektronisk. Men skatteetaten manglar elektroniske kontaktopplysningar – epostadresse og mobiltelefonnummer – på mange og må derfor sende skattemeldinga på papir i tillegg.

– Vi ynskjer no å registrere elektroniske kontaktopplysningar, slik at fleire bruker digitale tenester og tek får alle viktige beskjedar frå skatteetaten elektronisk, seier Jannicke Valbrek, seksjonssjef for kundeservice i skatteetaten.

Det er første gong skatteetaten skriv direkte til skattepliktige, som vanlegvis tek imot papirbrev, med oppfordring til å registrere seg elektronisk.

3,8 millionar personar tek imot og sjekkar allereie skattemeldinga berre digitalt.

(©NPK)