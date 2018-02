37-åring frikjent for mordbrann – broren tilstod alt

innenriks

I tingretten vart 37-åringen dømt til sju års fengsel for å ha tent på Hotell Lune Huler i Lindås kommune natt til 6. desember 2015. Hotellet brann ned til grunnen, men dei to personane som oppheldt seg i hotellet redda seg uskadde ut. Den yngre broren vart dømt til seks og eit halvt års fengsel.

Då ankesaka starta i Gulating lagmannsrett tidlegare denne månaden, valde den yngre broren å erkjenne skadeverk og at han var åleine om brannen, skriv Bergensavisen (BA).

Broren vart trudd av juryen, og 37-åringen kunne dermed forlate rettssalen som ein fri mann.

– Han er naturlegvis glad og svært letta over at det no er over, seier forsvararen til 37-åringen, advokat Fredrik Schøne Brodwal, til avisa.

Brørne er frå Polen. Statsadvokaten mente i tingretten at 37-åringen, som bur rett ved hotellet, bestilte brannen frå den 35 år gamle broren og ein 40 år gammal kamerat frå Polen. Statsadvokaten beskriv i tingretten den eldre broren som hovudmann.

– Vi tar juryavgjerda til etterretning, seier statsadvokat Benedikte Høgseth til BA.

Den yngre broren er frifunnen for forsettleg brot av mordbrannparagrafen og kan vente seg ein betydeleg straffereduksjon. Høgseth la i lagmannsretten ned påstand om tre og eit halvt års fengsel for mannen.

Hotell Lune Huler skulle blir nytta som mellombels mottak for 40 mindreårige asylsøkjarar.

(©NPK)