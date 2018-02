Automatisk registrering av frikort gir raskare saksbehandling hos Nav

innenriks

Mens dette var noko som tidlegare gjekk føre seg manuelt, vart automatisk registrering av dei to eigendelsordningane innført frå 1. januar i fjor.

I 2010 vart frikortordninga for eigendelstak 1 automatisert, og frå i fjor gjaldt dette også eigendelstak 2.

Etter eit drygt år med full automatisk registrering av begge ordningane er både Helsedepartementet, Nav og Helfo såre fornøgd.

Frigjer 160 årsverk

Automatiseringa har frigjort rundt 160 årsverk til saman i Nav og Helfo, ved at elektronisk innrapportering gir mindre manuelt arbeid.

Så godt som 100 prosent av alle legar, 93 prosent av fysioterapeutane, 87 prosent av tannlegane og rundt 70 prosent av psykologane er no knytt til Norsk Helsenett og rapporterer digitalt, noko som betyr sparte kostnader og kortare saksbehandlingstid.

– Sidan behandlarar som legar, fysioterapeutar, tannlegar og psykologar no rapporterer eigendelar og pasientdata digitalt rett til Helfo, slepp pasientar å samle og levere dokumentasjon. Det gjer at alle som har krav på frikort automatisk får det. Dermed blir saksbehandlinga enklare og raskare, både for pasienten og helsetenesta, seier helseminister Bent Høie (H).

Ventetida for å få frikort er no nede i 13 dagar, noko som er godt innanfor kravet frå helsemyndigheitene på tre veker. Sjølve frikortet er framleis på papir og blir sendt i posten, men fleire behandlarar får også automatisk beskjed digitalt når frikortet er innvilga.

Kan sjekke sjølv

På helsenorge.no kan privatpersonar sjølv blant anna sjekke saldo på eigendelstaka sine og når reseptane må fornyast.

I eigendelstak 1 inngår behandling av lege, psykolog, poliklinikk (sjukehus), røntgeninstitutt, og pasientreiser og medisinar, næringsmiddel og medisinsk utstyr på blå resept. Frikort blir innvilga etter at 2.258 kroner i eigendelar er betalt.

For eigendelstak 2 er beløpsgrensa 2.025 kroner for 2018. Her inngår eigendelar frå undersøking og behandling hos fysioterapeut, enkelte former for tannbehandling, opphald ved godkjent rehabiliteringsinstitusjon og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssjukehus.

