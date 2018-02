Fem av sju varslarsaker ferdig behandla i Frp

innenriks

Leiaren av organisasjonsutvalet som behandlar bekymringsmeldingar og varsel om seksuell trakassering i Frp, Helge André Njåstad, seier til NRK at meir enn halvparten av sakene er ferdig behandla med konklusjon om at det ikkje har gått føre seg seksuell trakassering.

Saka som gjeld stortingsrepresentant Ulf Leirstein, er den einaste som så langt har fått konsekvensar. Leirstein valde sjølv å trekke seg frå alle verv.

Ei av dei to sakene som står att, gjeld fleire varsel om ein person med tillitsverv i Frp og i Framstegspartiets ungdom (FpU). Mannen har overfor NRK innrømt at han som 18-åring spurde ei den gong 14 år gammal jente i FpU om sex, men hevdar samtidig at det var meint som ein spøk.

– Dette er ei sak vi ikkje på nokon måte har behandla ferdig. Derfor vil eg ikkje gå god for nokon av opplysningane eller kommentere saka før ting er ferdig. Men på generelt grunnlag er det ikkje greitt å bryte norsk lov. No skal vi sjå på heilskapen, kva som har skjedd, og behandle saka på ein grundig måte, seier Njåstad til NRK.

Han seier at saka har vore kjent i lengre tid for moderpartiet, men at det først er dei siste månadane at organisasjonsutvalet har gått inn i saka. Gjennom kontinuerleg kontakt med FpU har ein forsikra seg om at saka har varetatt alle partar.

