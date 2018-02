Forsvaret vil orientere Norges Fiskarlag om havberedskap

innenriks

"Det har gjennom media versert ei rekkje påstandar og spekulasjonar om Forsvarets beredskap til havs. Norges Fiskarlag har vist sterkt engasjement i dette og representerer ei stor gruppe yrkesutøvarar som både må ha tillit til, og er avhengig av, at beredskapen til havs har eit tilfredsstillande nivå», skriv forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i ein invitasjon til Norges Fiskarlag.

Møtet skal vere 16. mars.

Forsvaret har blitt kritisert av fleire yrkesutøvarar i fiskenæringa for svekt beredskap til havs. Interesse- og arbeidsgivarorganisasjonen Fiskebåt skriv i eit brev til Forsvarsdepartementet at Forsvaret har brukt for lang tid på utskiftinga av helikopter.

– Først og fremst er resultatet at vi får ein redusert tryggleik for alle dei som jobbar i den norske fiskeflåten. Der er ein redusert beredskap som resultat av at ein ikkje har operative helikopter om bord i kystvaktfartøya, sa Audun Maråk, administrerande direktør i Fiskebåt, til Skipsrevyen i januar.

– Det er nesten ti år sidan vi fekk det første helikopteret, og det er framleis ikkje i bruk. Med andre ord risikerer vi at helikoptera er utrangerte før dei er komne i bruk, sa Maråk.

