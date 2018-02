Norske elevar skildrar tortur ved skule i Mogadishu

innenriks

– Skulen har eit eige torturkammer. Det var der vi blei lenka, og piska, seier den norsk-somaliske guten «Hassan», til NRK, som har møtt han på eit hotellrom eit stad i Afrika.

Han er ein av minst åtte elevar som har gått på skulen «Gargaar», får NRK opplyst. Skulen ligg i ein bydel delvis kontrollert av ekstremistgruppa al-Shabaab i Mogadishu. Minst to av elevane skal vere mindreårige, og minst tre norske elevar går der no, etter det NRK kjenner til.

Dei har snakka med fire elevar som gjekk på skulen, der det var rundt 100 elevar frå Europa, USA og Canada. Fleire av dei skildrar torturrommet dei ironisk har kalla «City Plaza» etter Mogadishus finaste hotell.

– Når du er i «City Plaza» er du ingenting. Du er ikkje eit menneske. Dersom du skal tisse og bæsje, må du gjere det rett på golvet. Det er det verste eg har opplevd i mitt liv, å bli slått og føle meg som ingenting, seier «Guleed», ein annan norsk elev som no er trygt heime i Noreg.

NRK har ikkje lykkast i å komme i kontakt med skulens rektor, men ein annan tilsett avviser via telefon at elevane blir utsett for vald.

Utanriksdepartementet stadfestar at minst fem norske borgarar har vore på Gargaar, men dei kjenner ikkje til om nokon av dei oppheld seg der no.

Avsløringa om Gargaar kjem få månader etter at NRK avdekte omfattande vald og mishandling på fleire andre koranskular i Somalia. Regjeringa kalla inn til hastemøte dagen etter avsløringane, og har foreslått fleire tiltak. Minst tre av sakene blei meldt til politiet og blir etterforska.

