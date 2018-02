Ny norsk stjerne i Michelin-guiden

innenriks

Galt, som held til på Frogner i Oslo, opna for berre fem månader sidan med mat inspirert av eldre nordisk husmannskost.

– Det er meir svensk, svarte Bjørn Svensson då han under tildelinga blei spurt om kokkekunsten er godt forankra i norske mattradisjonar.

– Og norsk. Det er landet mitt no, la han raskt til.

Glad og sjokkert

Svensk-norske Svensson stengde for litt over eit år sidan den førre restauranten sin, Fauna ved Solli plass, ein restaurant som også hadde éi stjerne. Også den tidlegare restauranten hans Oscarsgate hadde éi stjerne i guiden.

Sjølv om Galt på førehand var nemnt som ein mogleg ny stjerne-kandidat, var det mange som meinte det har vore for lite tid sidan opninga til at restauranten ville klare å komme på den eksklusive lista. Svensson sjølv var overraska.

– Eg hadde ingen forventningar om dette. Eg opna jo restauranten i september i fjor, og eg trur dette må vere den raskaste stjerna i Noreg, seier Svensson til Aftenbladet.

Deleigar Kine Jøndal seier ho er både glad og sjokkert og at tildelinga kom veldig uventa. Ho hadde inga aning om kva som var i gjerde.

– Eigentleg ikkje. Det kom veldig overraskande på oss. Det er litt sjokkerande, seier Jøndal til Dagens Næringsliv.

Stort arbeidspress

Svensson har tidlegare fortalt at han stengde Fauna fordi arbeidspresset blei for stort og at han stadig frykta for ikkje å lykkast.

Før opninga av den nye restauranten på Frogner i Oslo i fjor haust, sa han at hensikta var å skape noko annleis. Det blei reflektert i namnevalet – Galt er kokkeslang for å kose seg med mat og drikke.

Utdelinga skjedde på rådhuset i København måndag ettermiddag. Michael Ellis, den internasjonale direktøren for Michelin-guiden, framheva korleis det nordiske kjøkken har fått ein heilt annan posisjon i verdssamanheng på få år.

– For 20 år sidan betydde ikkje det nordiske kjøkken noko for nokon. Ingen kjende til det. Men sjå på den påverknad det har i dag, sa Ellis. Han viste til korleis ein tradisjon med å bruke enkle råvarer og tradisjonelle teknikkar har bidrege til ein matrevolusjon som går langt utover dei nordiske landa.