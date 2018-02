Tekna: Betre arbeidsmarknad for sivilingeniørar og naturvitarar

innenriks

Arbeidsløysa blant nyutdanna sivilingeniørar og naturvitarar er nesten halvert, viser Teknas arbeidsmarknadsundersøking. I 2017 var 8,7 prosent arbeidslause fem månader etter studieslutt. Tilsvarande tal i 2016 var på heile 16,4 prosent.

– Vi ser no at arbeidsmarknaden blir gradvis betre etter nokre tøffe år. Tala bekreftar det vi ser i arbeidsmarknaden generelt og samsvarer også med Teknas eigne tal blant medlemmene, seier president Lise Lyngsnes Randeberg i Tekna.

Ho meiner det spesielt er utviklinga i oljenæringa som er utslagsgjevande for den positive trenden i jobbmarknaden for nyutdanna og viser til at utbygginga av oljefelt som Johan Sverdrup, Johan Castberg og Snorre bidrar til auka olje- og gassrelatert byggjeaktivitet.

– Det varsla investeringsnivået for 2018 er høgare enn 2017. No rekrutterer bedriftene igjen, seier ho.

Ifølgje Randaberg søkjer fleire studentar seg mot privat sektor, noko ho seier er vanleg når arbeidsmarknaden er god.

– Det er eit teikn på at det verste er over for denne gong. Samtidig er dette ei utfordring for offentleg sektor. Dei må melde seg meir aktivt på i kampen om den beste kompetansen, og vise fram dei spennande oppgåvene som finst der, seier Randaberg.

(©NPK)