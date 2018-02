Tidenes beste resultat for Felleskjøpet

innenriks

Begge delar er også solid opp frå 2016, då selskapet omsette for 14,3 milliardar og fekk eit driftsresultat på 494 millionar kroner.

Selskapet viser spesielt til at den svenske butikkjeda Granngården i fjor for første gong bidrog positivt. Resultat før skatt for Granngården blei 13,7 millionar kroner, medan resultatet før skatt for heile selskapet blei 472,3 millionar kroner.

– I 2017 aukar omsetnaden nesten ni prosent og vi oppnår det beste resultatet i konsernets historie. Vi har full effekt av investeringane i Sverige og Danmark og åtte prosent auke av salet innan området for maskiner og utstyr. Samtidig har vi kutta kostnadar med over 100 millionar kroner for å tilpasse oss markeds- og sesongutfordringane den konsumentretta verksemda vår opplevde i 2017, seier John Arne Ulvan, konsernsjef i Felleskjøpet, i ei pressemelding.

Felleskjøpet er eit samvirke eigd av 44.000 bønder, og har til saman 210 butikkar i Noreg og Sverige.

(©NPK)