Cruiseanløp i Oslo halvert – trass passasjervekst

innenriks

– Historisk så var toppåret for cruise i Oslo i 2011 då cirka 312.000 cruisepassasjerar besøkte hovudstaden. I 2016 var dette talet nede i cirka 170.000 passasjerar, bekreftar Oslos hamnesjef Ingvar Mathisen overfor Skipsrevyen.

Fagsjefen for cruise i Innovasjon Norge, Tor Johan Pedersen, viser til at Oslo har tapt marknadsdelar til andre stadar i Noreg. I perioden der cruiseanløpa i Oslo har gått ned, har talet på cruisepassasjerar til Noreg vakse med om lag ein million passasjerar.

– Det er ingen tvil om at Oslo har tapt marknadsdelar. Samtidig ser vi at cruise har vakse sterkt på Vestlandet. Kanskje har dei vore flinkare til å marknadsføre seg som cruisedestinasjon, seier Pedersen.

Tidlegare medlem av Oslo Cruise Nettverk, Per Erik Winther, hevdar manglande satsing – deriblant på utbygging av ein snuhamnterminal på Vippetangen – er ein del av årsaka. Royal Caribbean International ville satse på Oslo som snuhamn, men droppa planane då snuhamna ikkje vart bygd.

Mathisen seier det aldri var planlagt eller godkjent snuterminal på Vippetangen, men at dette vart greidd ut som eit alternativ i gjeldande hamneplan. Samtidig bekreftar han at ein snuhamnterminal for cruise blir vurdert på nytt i revideringa av ein ny hamneplan.

Han viser også til fleire andre tiltak for å forbetre Oslo Havn, og seier ambisjonen er å gjere hamna til «den beste cruisedestinasjonen i Noreg».

(©NPK)