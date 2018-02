Fransk isklatrar redda av Sea King-helikopter

innenriks

Isklatraren var ikkje i stand til å komme seg verken opp eller ned frå området der han sat fast, melde politiet tidlegare tysdag.

Saman med ein klatrekamerat hang franskmannen i klatretaua i over to timar før dei til slutt greidde å komme seg ned frå isveggen og ned i eit juv ved Måbøvatnet. Eit Sea King-helikopter kom til staden like etter klokka 14 og fekk henta ut den skadde.

Operasjonsleiar Eivind Hellesund i Vest politidistrikt seier til Bergens Tidende at dei to vart trefte av eit isras på veg ned frå isveggen, men begge skal ha vore ved medvit under hendinga.

– Dei greidde å komme seg ned for eigen maskin, men kom seg ikkje opp til vegen. Den skadde vart til slutt henta ut av helikopter og flogen til Haukeland, medan den andre verka uskadd og kom seg frå staden med hjelp frå politi og andre redningsmannskap, seier operasjonsleiar Dag Olav Sætre til NTB.

Klatrarar kjem frå heile verda for å klatre i isvegger i Måbødalen og Eidfjord, opplyser turistkontoret i Eidfjord ifølgje BT.

