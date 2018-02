Listhaug blir skulda for å lyge om «dødsgebyr» i Stortinget

innenriks

Regjeringa har foreslått at det blir innført eit gebyr på 1.130 kroner for å få ferda ut ein skifteattest. Forslaget har vakt sterke reaksjonar, spesielt frå Senterpartiet. Partileiar Trygve Slagsvold Vedum tok opp det han kalla «dødsskatt» med justisminister Listhaug under Stortingets spørjetime førre veke.

I ein del av svaret hevda Listhaug at ho berre følgde opp noko «eit samla Storting» hadde vedteke. Pollestad kallar dette «fri fantasi».

– Det er alvorleg at Listhaug i Stortinget påstår at Sp har stemt for eit gebyr når vi ikkje har gjort det. Statsrådar skal ikkje snakke usant i Stortinget. Nå prøver Listhaug å vri seg unna. Ho må slutte å spreie feilinformasjon og ta ansvar for dette gebyret, seier stortingsrepresentanten til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Han har også sendt inn eit skriftleg spørsmål til Listhaug om ho kan vise til det trulege stortingsvedtaket. Listhaug har førebels ikkje svart på dette, men medgir tysdag overfor ANB at ho har formulert seg upresist.

– Det er sjølvsagt slik at endeleg lovvedtak først kan gjerast når høyringa er avslutta. Men heile Stortinget, inkludert Senterpartiet, har altså budsjettert med inntektene frå dette gebyret. Sp har altså vedteke å bruke inntektene frå gebyret på sine gode formål, men vil ikkje innføre gebyret? Det henger ikkje på greip, seier Frp-statsråden.

Ingen parti – heller ikkje Sp – protesterte mot gebyret då Stortinget behandla statsbudsjettet. Vedum forklarte dette som ein glipp. Saman med Pollestad har han fremja eit forslag om å droppe det, noko SV har varsla at dei vil støtte.

