Listhaug har bestemt seg om Norgerhaven fengsel i Nederland

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) har invitert pressa til høgsikkerheitsfengselet Ullersmo onsdag ettermiddag. Der vil ho kunngjere avgjerda. Den inneber anten ei forlenging av avtalen, eventuelt med færre plassar enn i dag, eller å avslutte leigeforholdet i september.

Norgerhaven er ei avdeling under Ullersmo. Noreg inngjekk ein leigeavtale om 242 soningsplassar med det nederlandske fengselet hausten 2015 for å redusere soningskøane. Avtalen varer til 1. september i år. I statsbudsjettet fekk regjeringa fullmakt til å forlenge avtalen til september neste år, med frist til 1. mars om å avklare dette.

Før jul opplyste likevel Listhaugs forgjengar Per-Willy Amundsen (Frp) at soningskøen er å rekne for avvikla.

– Å leige fengselsplassar i Nederland har vore ein større suksess enn regjeringa hadde sett føre seg. Derfor er vi no i ein posisjon der det kan vere mogleg å avslutte leigeavtalen før planlagt tid, sa han til NTB då.

Ledige plassar og nytt fengsel

I desember var det 491 ledige fengselsplassar i norske fengsel, av dei 263 på høg sikkerheit, ifølgje Fri Fagbevegelse. I midten av 2020 skal dessutan det nye fengselet i Agder stå ferdig, og då blir det enda fleire plassar med høgt sikkerheitsnivå.

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har derfor anbefalt regjeringa ikkje å fornye leigeavtalen, men i staden dekkje behovet ved å «dublere» 160 celler, altså at fangar kan måtte bu saman.

Færre plassar?

Tidlegare justisminister Amundsen opplyste til Stortinget i januar at departementet var i kontakt med nederlandske styresmakter for å finne ut om det er mogleg å halde fram leigeforholdet for Norgerhaven fengsel ut over 1. september 2018 for færre plassar enn i dag, og til ein lågare pris. Dersom ikkje avtalen blir forlengt, er det behov for å sikre ekstra plassar med høg sikkerheit, ifølgje han.

– Eg vil vurdere direktoratets anbefaling opp mot eit eventuelt tilbod frå Nederland. Det vil vere vesentleg for meg å unngå at soningskøane aukar igjen, tilføydde Amundsen, før han gav stafettpinnen vidare til Listhaug.

Avgjerda om å sende fangar ut av landet for soning har vore omstridt. Venstre var blant motstandarane, men då partiet gjekk inn i regjering, har det slutta seg til at regjeringa kan forlenge leigeavtalen.

