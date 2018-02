Uviss framtid for norsk samfunn på Svalbard

innenriks

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) besøkjer Svalbard tysdag, blant anna for å delta på eit innspelsmøte om utviklinga på Svalbard etter gruvedrifta. Røe Isaksen har varsla ein ny strategi som skal gi Svalbard-samfunnet fleire bein å stå på for å halde både næringsaktivitet og busetjing ved like.

Hovudutfordringar i dag er at delen nordmenn på Svalbard minkar. Ifølgje Svalbardposten er det no 35 prosent utanlandske borgarar frå meir enn 50 nasjonar i dei norske busetjingane.

Sentrale aktørar, primært frå næringslivet, men også fastbuande, skal gje innspel til Røe Isaksens nye strategi på det opne møtet i Longyearbyen. Strategien skal leggjast fram seinare i år.

Den største utfordringa blir å sørgje for stabile, heilårige arbeidsplassar som kan erstatte dei som forsvinn når gruvedrifta blir avvikla. Det blir blant anna peika på at for eksempel turisme ikkje er så lett å halde gåande året rundt.

I Svalbardmeldingen blir det slått fast fleire andre overordna mål, som at suvereniteten på Svalbard blir teken vare på, at Svalbardtraktaten blir kontrollert og etterlevd, at internasjonal ro blir sikra og at den særeigne villmarksnaturen i området blir teken vare på.

(©NPK)