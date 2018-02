Spesialeininga: Politimann sikta for misbruk av stilling og for å ha motarbeidd vitne

innenriks

– Bakgrunnen for gripinga er at politibetjenten prøvde å påverke eit vitne i ei anna sak, der han er sikta for misbruk av stillinga si for å oppnå seksuell omgang, seier etterforskingsleiar Knut Wold i Spesialeininga til Nettavisen.

– Han skal ha tilbode pengar til den fornærma kvinna mot at ho skulle endre forklaringa si, seier han.

Ifølgje Wold var det kvinna som kontakta Spesialeininga med desse opplysningane. Han vil ikkje seie noko om kor mykje pengar det er snakk om eller korleis dette har skjedd.

– Klienten min nektar straffskuld for forholda han er sikta for, seier politimannens forsvarar, advokat Bernt Heiberg.

Mannen blei onsdag ettermiddag kravd varetektsfengsla i to veker med brev- og besøkskontroll i Oslo tingrett. Han blei arrestert måndag.

Den sikta var sjølv ikkje til stades under fengslingsmøtet.

