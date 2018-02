Fleirtal for strengare straff for å spreie nakenbilete

innenriks

6. mars vil justiskomiteen komme med ei innstilling der fleirtalet, Arbeidarpartiet (Ap), Høgre og Frp, går inn for ei ny vedtekt i straffelova, fortel NRK torsdag.

– Dette følast som overgrep og rammar unge jenter hardare enn mange trur, seier leiar Lene Vågslid (Ap) i justiskomiteen på Stortinget til kanalen.

Ap meiner det er nødvendig med ein eigen lovparagraf som gjer det tydeleg at det er ulovleg å spreie krenkjande og seksualiserte bilete på nett utan samtykke, og dei får støtte for det hos Høgre og Frp. Høgre og Frp vil derimot at forslaget først skal greiast ut i Justisdepartementet.

– Eg er glad for at det ser ut til å bli fleirtal for dette. Vi ber no Justisdepartementet komme tilbake til Stortinget med eit lovendringsforslag og auke av straffene, seier Solveig Horne (Frp) i justiskomiteen til NRK.

