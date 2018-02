Kriteria for Spinraza-behandling er bestemt

innenriks

Etter nærmare fire månader med harde forhandlingar blei Beslutningsforum for nye metoder og Biogen i førre veke samde om ein rabattert pris på legemiddelet, som er den første medisinen med påvist effekt på den sjeldne, men dødelege muskelsjukdommen spinal muskelatrofi (SMA).

Torsdag blei altså kriteria spesifiserte for bruken av den mykje omtalte medisinen.

– Kriteria samsvarer med det som er anbefalt av faggruppa, som igjen i stor grad er i tråd med dei svenske anbefalingane. Dette er gode kriterium ut frå den dokumentasjonen vi har i dag, seier Ketil Størdal, barnelege ved Sykehuset Østfold og leiar av Norsk barnelegeforening til Dagens Medisin.

Den omfattande behandlinga skal blant anna innebere at barna som vert behandla med Spinraza må tole å bli lagde i narkose kvar gong sprøyta skal setjast i ryggen. Gjennom det første året av behandlinga skal dette skje seks gonger.

Det vert også stilt krav til pustefunksjonen til barnet og det er utarbeidd start- og stoppkriterium for behandlinga.

Styresmaktene har vedteke at den dyre medisinen berre skal bli gitt til pasientar som er under 18 år på grunn av at medisinen ikkje har dokumentert verknad på dei som er 18 eller eldre. Dette har fått mange til å reagere, deriblant advokat Geir Lippestad, som i førre veke sa til NRK at han lovde å undersøkje om aldersgrensa er lovleg.

SMA høyrer til ei gruppe av sjukdommar som er kjenneteikna ved at dei motoriske cellene i ryggmergen vet øydelagde. Spinraza (nusinersen) frå selskapet Biogen er den einaste medisinen som kan behandle barn med den svært alvorlege sjukdommen.

(©NPK)