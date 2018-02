Kundar saksøkjer meklarhuset Nordic Securities

innenriks

21 kundar av meklarhuset Nordic Securities har stemna sju sentrale og namngitte personar i meklarhuset og TNG, skriv Dagens Næringsliv (DN) torsdag. Kundane krev 23 millionar kroner etter kjøp av aksjar i morselskapet til meklarhuset.

– Mine klientar har tapt mykje pengar fordi dei kjøpte aksjar i TNG på anbefaling frå meklarhuset. Vi meiner sentrale personar i dei to selskapa ikkje har følgt opp reglar for å beskytte investorar og sikre at interessene til kundane blir varetatt, seier kundeadvokat, Tore Hjelseth, til avisa.

Dei saksøkte er noverande og tidlegare styremedlemmer i både Nordic Securities og TNG, i tillegg til gründerane av selskapa. Advokaten til fem av dei saksøkte, Trym Ass, seier til avisa at klientane hans tar avstand frå påstandane som er fremja, men ønskjer ikkje å kommentere saka utover dette.

Nyheita om søksmålet kjem i ei dårleg tid for meklarhuset. Måndag vart det kjent at Økokrim har gjennomført ei ransaking av lokala til meklarhuset i Oslo og Bergen. Fleire personar med tilknyting til Nordic Securities er sikta for økonomisk kriminalitet. Bakgrunnen for aksjonen var ei politimelding frå Finanstilsynet.

Meklarhuset mista lisensen til å yte investeringstenester for eit år sidan fordi dei systematisk braut vedtekter i verdipapirlova, ifølgje Finanstilsynet. Blant anna skal dei ha selt aksjar i sitt eige selskap til kundane.

