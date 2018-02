Private barnehagar serverer oftare varm mat

innenriks

I undersøkinga Kommunal Rapport har gjennomført svarte 86 prosent av ungane i kommunale barnehagar at dei fekk varm mat éin til to gonger i veka. Hos dei private barnehagane svarte 59 prosent av ungane at dei fekk varm mat éin til to dagar i veka, 27 prosent svarte tre til fire dagar i veka og 14 prosent av ungane svarte at dei fekk varm mat kvar dag.

I tillegg avdekkjer undersøkinga at det er forskjell i prisen for mat mellom private og kommunale barnehagar. I kommunale barnehagar er gjennomsnittsprisen for kost 277 kroner per månad og i private er den 341 kroner. Det er ein forskjell på om lag 20 prosent, skriv avisa.

Undersøkinga er basert på svar frå om lag 1.000 barnehagar. Avisa påpeiker også at det er store forskjellar i kvar maten kjem frå og kven som lager han.

(©NPK)