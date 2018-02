Redaktørforeningen vil avvikle Kringkastingsrådet

innenriks

Synspunktet kjem fram i Redaktørforeningens høyringsuttale til endringar i kringkastingslova.

Redaktørforeningen meiner Kringkastingsrådet bryt med prinsippa i redaktørplakaten og lova om redaksjonell fridom i media. Her er det ein føresetnad at eigarane ikkje skal gripe inn i dei frie vurderingane til redaksjonen og den suverene redaktørretten til å redigere.

– Ikkje i noko anna større, seriøst og etablert mediehus ville det blitt akseptert at regjering og Storting skulle utnemne eit «redaksjonsråd» som skulle behandle klagar frå publikum og evaluere den frie journalistikken, heiter det i høyringsuttalen.

Redaktørforeningen lanserer i staden eit alternativ til Kringkastingsrådet der politikarane, gjennom NRK-plakaten, kan påleggje NRK «å sørgje for eit godt system for handtering av klagar og meldingar frå publikum, inkludert ordningar som gir rom for innspel og debatt om NRKs programverksemd».

Også Norsk Journalistlag tar til orde for å legge ned Kringkastingsrådet.

(©NPK)