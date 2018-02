Bergensar dømt for truslar mot offentleg tilsette og avisredaktør

innenriks

Ved fleire tilfelle sommaren 2017 trua 47-åringen sjefredaktør Øyulf Hjertenes i Bergens Tidende. Han sende fleire e-postar til Hjertenes, der han reagerte på tidlegare artiklar om seg sjølv, blant anna omtale av tidlegare dommar for liknande forhold som han no er dømt for, skriv Medier24.

Ifølgje dommen følte mannen seg uthengt og meinte avisa ikkje hadde rett til å la artiklane liggje ute.

Mannen er straffedømt fem gonger tidlegare, fleire av dommane gjeld liknande forhold – truslar og krenkjande åtferd. I den siste dommen dreier mange av tiltalepunkta seg om skremmande eller plagsam framferd eller omsynslaus åtferd ved å krenkje ein annans fred.

Eitt tiltalepunkt dreier seg om truslar mot ein aktør i rettsstellet. Mannen sende ifølgje dommen ein forliksklage med truslar og krav om erstatning til ein dommar som i 2014 dømte han i ei anna sak. Liknande framgangsmåte og truslar har han brukt overfor både Nav-tilsette, politifolk og andre offentlege tenestemenn. Ifølgje dommen sende han også fleire truande meldingar til styreleiar Idar Kreutzer i Posten, med krav om 3,2 millionar kroner i erstatning for forsvunne postsendingar.

I retten erkjente mannen i stor grad dei faktiske forholda, men erkjente ikkje straffskuld. Retten la noko vekt på erkjenninga ved straffutmålinga, og 47-åringen fekk også strafferabatt for den lange tida det har tatt for politiet å etterforske saka. Utover dette fann ikkje retten formildande omstende. Resultatet vart ti månaders fengsel, av dei er 90 dagar på vilkår å tre år.

