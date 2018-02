Noreg stoppar støtte til Kongo etter vedtak om hogging av regnskog

innenriks

Etter at Kongos miljøminister tidlegare i februar gav to kinesiske tømmerfirma løyve til å hogge regnskogtømmer i eit område på 6.500 kvadratkilometer (rundt 15 gonger større enn Nordmarka), blir støtta til Kongo stoppa, melder NRK.

Central African Forest Initiative (CAFI) er ein organisasjon som gir store summar til vern av regnskogen i seks afrikanske land. Kongo får mesteparten av midlane ettersom Kongobassenget er det nest største regnskogområde i verda etter Amazonas.

Noreg har støtta Kongo med store summar i samband med CAFI-prosjektet, men no er det stopp.

– CAFI har vedteke at det ikkje er aktuelt med nye utbetalingar til prosjekt i Kongo før hogstkonsesjonane er trekte tilbake, seier statssekretær i Klima- og miljødepartementet Atle Hamar.

Statssekretæren seier at Noreg no er i møte med kongolesiske styresmakter, medrekna finansministeren og miljøministeren, saman med Frankrike som CAFIs styreleiar.

Dagleg leiar i Regnskogfondet, Lars Løvold, peikar på at det er sterke krefter i Kongo som ønsker å sett i gang tømmerhogst. Med tanke på at Kongo blir rekna som eit land der korrupsjon florerer, ser han ikkje bort frå at dei nye fellingsløyva har samanheng med korrupsjon.

– Dette veit vi ikkje noko om i denne saka, men ein kan lure, seier han.

(©NPK)