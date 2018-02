Politiet henta ut afghansk familie i kyrkjeasyl på Fitjar

innenriks

Familien vart arrestert i ein politiaksjon tidleg fredag morgon, skriv nettavisa.

Politioverbetjent Pål Gjil, som er avsnittsleiar for operativ utlendingseining avsnitt nord i Sørvest politidistrikt, bekreftar overfor NTB at dei har gjennomført aksjonen etter oppmoding frå Politiets utlendingseining (PU).

Familien skal transporterast ut av Noreg. Ved PU får NTB opplyst at det er ein del av deira vanlege praksis å transportere ut personar utan lovleg opphald.

– Vi har gjort ei vurdering opp imot det som går på kyrkjeasyl, og vi meiner heilt klart at dette ikkje er omfatta av retningslinjene Justisdepartementet legg til grunn, seier pressevakta.

Dei tre barna i familien er ifølgje Bergens Tidende høvesvis fem år, fire år og seks månader gamle. I fjor vår gjekk småbarnsfamilien i kyrkjeasyl hos forsamlinga Nytt Liv Sunnhordland, i frikyrkja på Fitjar.

– Dramatisk aksjon

Frank Håvik, som leier forsamlinga Nytt Liv Sunnhordland som har hatt ansvaret for den afghanske familien i kyrkjeasyl i lengre tid, fortel at politiet gjekk til aksjon mellom klokka 6 og 7 fredag morgon.

– Dette var ein dramatisk aksjon. Politiet stilte med tre politibilar i tillegg til ein ambulanse. Dei knuste vindauga, og det var reine kommandoraidet. Dette er stikk i strid med reglane for kyrkjeasyl, seier Håvik.

Leiaren har ikkje hatt kontakt med familien etter at dei vart henta av politiet. Han reagerer særleg på aksjonen fordi saka deira er anka til lagmannsretten.

– Dei har ikkje ein rettskraftig dom i saka, og så kjem dei likevel. Dette er heilt horribelt, seier Håvik.

– Oppsiktsvekkjande

Jostein Løken, som er advokat for familien, kallar det oppsiktsvekkjande at politiet bryt tradisjonen om ikkje å gripe inn i kyrkjeasyl-saker.

– Det er første gong eg høyrer at politiet går inn i ei kyrkje. Dette har vore eit fleire hundre år gammalt vern. At denne tradisjonen blir broten, er noko heilt nytt, seier han.

Advokaten seier at dei som har hjelpt familien, no gjer det dei kan for å hindre at dei blir sende ut av landet.

– Stort sett er desse sakene veldig vanskelege, men i utgangspunktet har vi sett at ingenting er umogleg i slike saker. Så vi gjer det som kan gjerast, seier Løken.

– Ikkje i kyrkjeasyl

Pål Gjil seier til Bergens Tidende at det ikkje stemmer at familien oppheldt seg i ei kyrkje.

– Dette var eit bustadhus som høyrer til ei forsamling på Fitjar. Det er ikkje ei kyrkje og ikkje eit bedehus. Dette har vi undersøkt grundig, og ein jurist har vurdert saka. Dersom dei hadde opphalde seg i ei kyrkje, hadde dette stilt seg annleis, seier politioverbetjenten.

Han legg til at aksjonen er blitt nøye vurdert i forkant.