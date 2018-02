Strid om afghansk familie sat i kyrkjeasyl eller ikkje

innenriks

– Det er mykje eg reagerer på. For det første er det svært kritikkverdig at politiet ikkje respekterer kyrkjeasylet. Det er eit brot på den praksisen som har vore, og på retningslinjene frå Justisdepartementet, seier Nordhaug til NTB.

PU:- Ikkje kyrkjerom

Politiets utlendingseining (PU) hevdar på si side at bygget til den frikyrkjelege forsamlinga Nytt Liv på Fitjar i Hordaland, der trebarnsfamilien hadde søkt tilflukt, ikkje lenger er eit kyrkjerom.

– Vi har gjort ei vurdering opp imot det som går på kyrkjeasyl, og vi meiner heilt klart at dette ikkje er omfatta av retningslinjene Justisdepartementet legg til grunn, seier PUs pressevakt til NTB.

Ifølgje retningslinjene frå Justisdepartementet skal også kyrkjebygg som høyrer til trusretningar utanfor den norske kyrkja, respekterast. – Av respekt for kyrkja er det som hovudregel ikkje aktuelt for politiet å gå inn i kyrkjer og bedehus, heiter det.

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) vart varsla i forkant av aksjonen, opplyser Justisdepartementet til NTB.

– Det er ingen tvil om at familien var i kyrkjeasyl, slår biskop Nordhaug fast og peikar på at forsamlingshuset til Nytt Liv er tydeleg merkt.

– Det blir halde regelmessig møte her, seinast kvelden før politiet aksjonerte. Dette må reknast som eit forsamlingshus for denne forsamlinga. For dei er dette å likne med det ei kyrkje er i Den norske kyrkja, seier han.

– Unødvendig dramatikk

Nordhaug meiner også aksjonen, med eit større politioppbod tidleg om morgonen, var unødvendig dramatisk. Politiet skal ha knust ei rute for å komme seg inn i bygget, der familien frå Afghanistan med to barn på fem og fire år og ein baby på tre månader låg og sov.

– Det må ha vore forferdeleg skremmande. Her er det jo også barn inne i bildet, seier biskopen.

– For det tredje er dette ei sak som enno ikkje er avslutta i rettsstellet, påpeikar han.

Familien, som først søkte om asyl i Noreg i november 2015, fekk først medhald hos byfogden i Oslo, men deretter avslag på asylsøknaden i Oslo tingrett i november i fjor. Saka er anka til lagmannsretten, som har tidsett ny rettssak til 18. juni neste år.

– Tradisjonelt vore skåna

Advokaten til familien, Jostein Løken, opplyser til NTB at han førebels ikkje har snakka med familien.

– Men eg har snakka med deira representantar, som er sjokkerte over det som har skjedd. Eg har bedt PU om opplysningar, men har enno ikkje høyrt noko, seier han.

Også Løken er opprørt over at politiet tilsynelatande har brote praksisen med kyrkjeasyl.

– Kyrkjeasyl har tradisjonelt vore skåna for slike aksjonar. Eg kan ikkje hugse at dette har skjedd tidlegare, seier han.

Går vidare med saka

Nordhaug tok fredag kontakt med pastoren i forsamlinga og gav uttrykk for at han synest saka er opprørande.

– Dette skjer jo i ei forsamling som eg eigentleg ikkje har noko med. Men dette rører ved alle kyrkjesamfunn. Eg vil be Norges Kristne Råd om å vende seg til Justisdepartementet og be om eit møte om saka, seier han.

