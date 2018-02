Drapssikta 16-åring melder både barnevern og sjukehus

innenriks

Jenta er sikta for drap på ei 17 år gammal jente og for drapsforsøk på ei 24 år gammal kvinne på Sørlandssenteret i Kristiansand 26. juli i fjor.

No melder ho Kristiansand kommune ved barnevernstenesta, det private barnevernsselskapet Næromsorg Sør og Sørlandet sjukehus til politiet, skriv Fædrelandsvennen.

– Det er mi vurdering at knivstikkinga på Sørlandssenteret ikkje hadde skjedd dersom ho hadde fått den hjelpa ho har krav på, seier forsvararen til jenta, advokat Hege Aarli Klem, til avisa. Politimeldinga vart levert i førre veke.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har tidlegare komme med knusande kritikk av omsorga og behandlinga jenta fekk. Det er bakgrunnen for meldinga.

– Ho ønsker at det er instansane som skal etterforskast av politiet, ikkje enkeltpersonar, og at det blir nytta føretaksstraff, seier advokaten.

Etter rapporten frå Fylkesmannen avviste Næromsorg Sør at jenta ikkje har fått god nok omsorg, men skreiv i ei pressemelding at selskapet tok rapporten frå Fylkesmannen alvorleg.

Overfor NRK beklaga klinikkdirektør Oddvar Sæther ved Sørlandet sjukehus at sjukehuset braut lova ved ikkje å gi jenta god nok hjelp.

16-åringen har erkjent straffskuld for grov kroppsskade og erkjent dei faktiske forholda, men nektar straffskuld for drap og drapsforsøk ettersom ho meiner at ho ikkje stakk for å drepe.

16-åringen sit framleis i varetekt ettersom både politiet og retten meiner ho kan gjere seg skuldig i nye valdshandlingar dersom ho slepp ut.

