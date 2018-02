Fleirtalet støttar avvikling av pelsdyrnæringa

innenriks

Målinga er gjort av Sentio for Nationen. Den vart utført etter at Høgre, Frp og Venstre vart einige om å avvikle norsk pelsdyroppdrett i den nye regjeringserklæringa frå januar.

52 prosent av dei spurde meiner at det er rett å forby norsk pelsdyroppdrett, mens 38 prosent meiner at det ikkje er rett. Resten svarar «veit ikkje».

Resultatet er nokolunde det same som i ei tilsvarande måling Nationen gjorde i november 2016. Tala viser likevel at gapet mellom by og land i synet på pelsdyroppdrett aukar. Oslofolk og andre byfolk har blitt sterkare motstandarar av pelsdyroppdrett, mens motstanden blant bygdefolk er redusert.

