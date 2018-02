Måling: Solberg nesten tre gonger så populær som Støre

innenriks

Dermed får den sitjande statsministeren nærmare tre gonger så stor oppslutning som Ap-leiaren på målinga, som er gjort av Ipsos på oppdrag for Dagbladet.

Bakgrunnstala viser at 20 prosent av Aps eigne veljarar no heller peikar på Erna Solberg som statsminister enn Jonas Gahr Støre.

– Det er hyggelege tal! Det kan eg berre vere glad for. Dei gode tala for både Høgre og meg kjem av nok at den blågrøne regjeringa har levert på dei store sakene, seier statsministeren i ein kommentar via sin statssekretær Rune Alstadsæther.

