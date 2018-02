NHO meiner 2,7 prosent er grensa for årets oppgjer 

innenriks

Bakgrunnen for NHOs krittstrek er tal frå Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), som viser at lønnsveksten hos Noregs handelspartnarar i år er anslått til 2,7 prosent, melder Avisenes nyheitsbyrå (ANB).

– Konkurranseevna må takast vare på, og det betyr at lønnsveksten i Noreg ikkje kan vere høgare enn hos handelspartnarane våre, seier NHOs direktør for arbeidsliv Nina Melsom til byrået.

– Norske arbeidstakarar skal ha ei anstendig lønn, men samtidig er bedriftene avhengig av å selje produkta dei produserer. Blir varene og tenestene for dyre, får dei ikkje selt dei og det blir færre arbeidsplassar i Noreg, legg ho til.

Prisveksten i år er anslått til å bli omkring 2 prosent. Samtidig har fagrørsla lovt reallønnsvekst for norske arbeidstakarar i 2018.

