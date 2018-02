Regjeringa ser på tiltak for færre innleigde arbeidarar

innenriks

Det varslar statsminister Erna Solberg (H) etter eit såkalla toppmøte om kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping måndag.

– Vi kan sjå på kva for tiltak vi kan setje i verk for å få ned innleigedelen, særleg i Oslo, seier ho til NTB.

Det er spesielt situasjonen innan bygg og anlegg i Oslo-området som uroer både regjeringa og partane i arbeidslivet.

Samtidig viser både regjeringssjefen og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til at eit generelt forbod mot innleige av arbeidskraft ikkje er vegen å gå i kampen mot useriøse aktørar.

– Vi meiner eit forbod mot innleige vil vere altfor rigid. Vi ser at mange bedrifter og bransjar har behov for den fleksibiliteten frå tid til annan, seier Hauglie til NTB.

Foreslår forbod

Både SV, Raudt og Arbeidarpartiet har komme med ulike forslag knytt til forbod mot innleige av arbeidarar.

Raudt krev eit mellombels forbod mot innleige av bygningsarbeidarar i oslofjordområdet no, medan Arbeidarpartiet ber regjeringa greie ut med sikte på å innføre eit forbod mot innleige avgrensa til enten dei mest utsette geografiske områda eller dei mest utsette bransjane.

SV går lengst og ønskjer forbod mot bemanningsbyrå i alle bransjar i heile landet.

– Ute av kontroll

LO-sekretær Trude Tinnlund meiner bruken av innleigd arbeidskraft er heilt ute av kontroll.

– I bransjar med stor del innleige er det veldig mykje useriøsitet, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, konstaterer ho.

Tinnlund viser til at 70 prosent av fast tilsette i bygg- og anleggsbransjen i Oslo no er erstatta av innleige.

– Då er vi nøydde til å stramme inn, fordi folk rett og slett blir utnytta. Ein blir halden på gras, fordi ein berre får lønn under oppdrag.

Tiltak i retning av det LO ønskjer på dette området, er ifølgje Hauglie på trappene.

– Det vi har ønskt å gjere, er å avgrense ein del av den uønskte forma for innleige og også redusere omfanget av kontraktsforma fast tilsetjing utan lønn mellom oppdrag, seier statsråden.

Sju senter

Forutan Solberg og Hauglie deltok også finansminister Siv Jensen (Frp), næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og justisminister Sylvi Listhaug (Frp) på møtet måndag.

Der vart resultata frå dei sju sentera mot arbeidslivskriminalitet som regjeringa har oppretta, gjennomgått. Årsrapporten for 2017 viser ifølgje VG blant anna at 481 kriminelle aktørar er fjerna frå marknaden/dømt, eller har fått sin kapasitet redusert, ved at dei ikkje får halde fram med aktiviteten sin. 61 kriminelle nettverk er avslørt.

– Eg meiner vi no ser ganske tydeleg at denne innsatsen gir resultat, seier Solberg.

Måndag vart det drøfta korleis useriøse aktørar raskt kan stoggast, også utan å involvere rettsapparatet.

Hauglies pakke med tiltak mot arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og useriøse aktørar vil bli lagt fram om kort tid.

