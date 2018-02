Skatteetaten skal ta skattesnytarar med nytt datasystem

innenriks

Det er Atea som har fått oppdraget med å levere og drifte systemet saman med blant andre IBM, ifølgje Finansavisen. Plattforma skal handtere store mengder med både strukturert og ustrukturert data.

– Kort forklart kan vi no byggje løysingar som lettare oppdagar forsøk på skatteunndraging, forklarer administrerande direktør Michael Jacobs i Atea.

Skatteetaten opplyser at ein viktig del av føremålet med plattforma er å hente inn meir data, utan å belaste skattytarane meir enn i dag.

– Det er lagt vekt på at systema behandlar informasjon på ein sikker måte, i tråd med personvern og konfidensialitet, samtidig som dei gir moglegheiter for djupneanalyse og moglegheiter for risikovurderingar i sanntid, seier Jacobs.

