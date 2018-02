Thommessen vil ikkje trekke seg

innenriks

– Ein tar også ansvar ved å bli. Eg tenkte gjennom dette før eg vart attvalt i haust, sa Thommessen på direkte spørsmål om han har vurdert å trekke seg.

Han møtte måndag kveld pressa på Stortinget for å orientere om krisemøtet til presidentskapet om byggjesaka. Då slo han også fast at han både før og etter den siste overskridinga vart kjent, har følt eit stort personleg ansvar.

– Marerittet er at det vil ingen ende ta i forhold til dei feila vi ser dukkar opp undervegs, fordi det var eit mangelfullt grunnlag. Ved kvar korsveg vi passerer, dukkar det opp nye problem og feilmeldingar, og vi har no over 3.000 endringsmeldingar. Det er ekstremt høgt. Det har vore eit veldig krevjande prosjekt å handtere, sa han.

Thommessen svarte kontant nei på NTBs spørsmål om han personleg har vore godt nok informert i den siste runden av prosessen.

– Det var ansvaret til direktøren, slo han fast.

Stortingets direktør Ida Børresen trekte seg 15. februar, då den siste kostnadsoverskridinga vart kjent.

Byggjeprosjektet på Stortinget har vakse frå oppussing av eit kontorbygg til totalrenovering pluss bygging av nytt postmottak og innkøyringstunnel. Kostnadene har auka frå 70 millionar kroner i 2011 til eit anslag på 2,3 milliardar kroner i år.

