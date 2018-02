Dei to siste ulvane i Osdalsflokken er skotne

innenriks

Fellingane skjedde mellom klokka 14 og 14.30 måndag, skriv Østlendingen.

Dei to ulvane, begge tisper, vart felt ved hjelp av helikopter i høvesvis Flendalen og på Sjølisand i Rendalen.

Fellinga betyr at det no ikkje skal vere ulvar i Osdalsreviret etter det Statens naturoppsyn (SNO) kjenner til.

Regjeringa bestemte i byrjinga av månaden at dei tre attlevande ulvane i Julussareviret og Osdalsreviret skulle fellast som eit ekstraordinært uttak. Dei tre var stort sett utanfor ulvesona.

Fredag 9. februar vart ei årsgammal ulvetispe i Julussareviret felt, og måndag vart altså dei to attverande ulvane i Osdalsreviret tatt ut.

SNO ser ikkje vekk frå at fleire ulvar må fellast ettersom observasjonar tyder på at det no er to ulvar innanfor området til Julussaflokken. Miljødirektoratet og Miljøverndepartementet har no dette til vurdering.

Hittil i år er det felt totalt 19 dyr i Osdals- og Julussa-revira. I tillegg kan tolv ulvar fellast utanfor ulvesona i Oslo, Akershus, Hedmark og Østfold.

