Elevar føretrekkjer kvinnelege lærarar

Det viser norsk og internasjonal forsking omtalt i Utdanningsnytt. Ei større undersøking i Hedmark viser at elevar jamt over vurderer kvinnelege lærarar som betre på tilbakemeldingar i undervisninga, fagleg trivsel, lærar-elev-relasjon og norskundervisning. Professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Innlandet seier at undersøkinga er såpass stor at resultata kan overførast til landsbasis.

– Enkelt sagt kjem ikkje mannlege lærarar særleg godt ut, seier Nordahl.

Delen menn blant grunnskulelærarar i Noreg er sokke frå 36 til 17 prosent på 18 år. Rekrutteringa tyder på at delen kan bli endå lågare framover, berre 13 prosent av uteksaminerte 1.-7.-grunnskulelærarar er menn. Dette har vekt bekymring. Jenter gjer det generelt betre på skulen enn gutar, og mangelen på mannlege lærarar har vore foreslått som medverkande årsak.

Ei tysk undersøking har derimot sett på 42 studiar med data for 2,4 millionar elevar i 41 land. Resultat i realfag og lesing er samanlikna med elevar og lærarkjønn, og det er tilnærma ingen samanheng mellom lærarkjønn og skuleresultatet til elevane.

Også den norske undersøkinga har sett på om lærarkjønn har noko å seie for korleis gutar og jenter presterer.

– Vi fann at det var størst forskjellar mellom kjønna når det var ein mannleg kontaktlærar, seier Nordahl.

