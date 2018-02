Frp vil kvitte seg med kirkeasyl

innenriks

Frp meiner saka viser at ordninga med kirkeasyl burde bli avskaffa.

– Kyrkjeasyl har utspelt rolla si. Før var kirkeasyl ein måte for kyrkja å vareta folk utan rettstryggleik. I dag er vi i ein heilt annan situasjon, seier innvandringspolitisk talsmann i Frp, Jon Helgheim, på Politisk kvarter på NRK tysdag.

Han meiner kirkeasyl undergrev asylinstituttet og meiner det etter kvart har blitt ein praksis at folk får bli i Noreg viss dei har klart å opphalde seg her lenge sjølv utan gyldig grunn.

Frp-politikaren møter motstand hos KrF.

– Kyrkjeasyl er langt frå ei ideell ordning. Men vi må ikkje komme til eit punkt der vi nektar å hjelpe menneske i nød, seier KrFs innvandringspolitiske talskvinne, Torhild Bransda

I saka frå Fitjar er det også strid om bygget til kyrkjelyden kan kallast eit kyrkjelokale.

Praksis til no har vore at politiet vanlegvis ikkje går inn i kyrkjer og bedehus.

– For oss var det avgjerande kva for ein reell funksjon bygget har hatt, ikkje kva for ei nemning det har hatt, seier Kristel Lee Høgslett, fungerande leiar i juridisk avdeling i Politiets utlendingseining (PU).

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) var på førehand informert om aksjonen på Fitjar.

