Nobelinstituttet har politimeldt det dei meiner er falsk nominasjon av Trump til Nobels fredspris

Politiet er kopla inn i saka, fortel NRK.

Fristen for å nominere kandidatar til Nobels fredspris, er alltid 31. januar, men medlemmene av Nobelkomiteen kan leggje til kandidatar på årets første møte. Det møtet vart halde måndag 26. februar.

Nobelinstituttet fatta straks mistanke til nominasjonen av den amerikanske presidenten, og meiner den kan vere falsk.

– Vi kommenterer aldri gyldige nominasjonar, det ville vere i strid med statuttane våre. Men når du først spør om nominasjonen av den amerikanske presidenten, kan eg opplyse at vi har gode grunnar til å tru at det dreier seg om ein forfalska nominasjon, seier Nobelinstituttets direktør Olav Njølstad til NRK.

Han vil ikkje seie kva som gjer at dei meiner nominasjonen er falsk, eller kva det betyr.

– Saka er meldt til politiet, og ho er under etterforsking av norsk politi, seier nobeldirektøren, og indikerer med det at Nobelkomiteen og Nobelinstituttet ser svært alvorleg på saka.

Nobelinstituttet har ikkje vore borti falske nominasjonar før.

– Vi er ikkje kjent med at noko liknande har skjedd tidlegare, bortsett frå at den same forfalskinga truleg fann stad i fjor også, seier nobeldirektøren, som er sekretær for Nobelkomiteen.