Semje mellom Delta og Bane Nor, LO Stat meklar vidare

Det var varsla at 101 tilsette i Bane Nor ville gå ut i streik frå tysdag om det ikkje vart semje, noko som ville ramme Gjøvikbanen, Kongsvingerbanen og stasjonar i Trøndelag.

Tysdag ettermiddag kom YS-forbundet Delta og Bane Nor fram til ein avtale.

Det er derimot framleis fare at 68 LO Stat-organiserte tilsette i Bane Nor blir tatt ut i streik. Meklinga held fram, med risiko for brot. Ein konflikt vil ramme Dovrebanen og Rørosbanen torsdag. Fleire strekningar kan bli råka allereie frå fredag morgon dersom det bryt ut streik.

Arbeidstid

Hovudtemaet i meklinga har vore arbeidstidsordningar. Delta meiner den nye tariffavtalen legg til rette for forsvarlege arbeidstidsordningar gjennom verneavgjerder og lokal medbestemming på turnus.

Det vart også semje om lønnsoppgjer for 2017, der alle Deltas medlemmer får eit generelt tillegg på minimum 7.000 kr, med verknad og etterbetaling frå 1. april 2017.

Akseptabelt

– Meklinga har vore krevjande, men vi har fått ei akseptabel løysing, seier Deltas 1. nestleiar og YS Spekter-leiar Lizzie Ruud Thorkildsen i ei pressemelding.

Det er framleis nokre spørsmål som står att, og Delta forventar at Bane Nor bidrar til å finne løysingar gjennom utvalsarbeid og i det kommande lønnsoppgjeret.

Det er LO-forbunda Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund, i tillegg til Delta som representerer dei tilsette i Bane Nor. Motparten i meklinga er arbeidsgivarforeininga Spekter.

