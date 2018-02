Stortinget seier nei til halvautomatiske våpen

innenriks

– 22. juli-massakren vart utført med eit halvautomatisk våpen. Det er behov for å bli kvitt desse våpena, seier Høgres justispolitiske talsperson Peter Frølich til NTB.

– Det er det siste punktet på Gjørv-kommisjonens liste som no vert gjennomført. Å ha tilgang til ekstremt kraftige og dødelege, halvautomatiske våpen bør ikkje vere ein rett i Noreg, seier Høgre-representanten.

Større våpengarderobe

Frølich understrekar at det vert gjort avgrensande unntak for sportsskyttarar i innstillinga frå justiskomiteen, som vart gitt tysdag.

– Det er også viktig å understreke at det framleis vil vere fullt mogleg å vere jeger i Noreg. Vi har lytta til innvendingane frå Norges Jeger- og Fiskerforbund og blant anna utvida den såkalla jaktvåpengarderoben frå seks til åtte våpen, seier Frølich.

Regjeringa foreslo i utgangspunktet at seks våpen burde vere grensa for kor mange skytevåpen ein jeger kan erverve utan særskilt behovsprøving. Dette var i tråd med synet til fleirtalet i våpenlovutvalet, der eit mindretal gjekk for åtte våpen.

Ikkje rifler

Dåverande justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) understreka at forbodet ikkje rammar rifler som vert brukt av norske jegerar då han i fjor haust la fram regjeringsforslaget.

– Dette er våpen som eigentleg er utvikla for politi og forsvar og omsett i sivil versjon. Det er eit angrepsvåpen, det er ikkje eit våpen for å felle norsk vilt, sa justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) til NTB.

Han anslo at eit par tusen som eig denne våpentypen må levere våpena frå seg dersom lova blir vedtatt, men overgangsreglar vil gjelde.

Ikkje store endringar

Det er ikkje nokon dramatiske endringar for jegerane, sa kommunikasjonskonsulent ​Håvard Skjerstad Andersen i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) overfor NTB då regjeringsforslaget vart kjent i september i fjor.

Han viste til at det alt i dag er restriksjonar på våpen «av militær karakter».

Lovforslaget er i hovudsak ei lovfesting og klargjering av gjeldande rett, i tillegg til at ein har implementert EUs reviderte våpendirektiv, poengterer NJFF på sine nettsider.

(©NPK)