YS krev reallønnsvekst 

På vegner av dei 216.000 medlemmene sine vedtok hovudstyret hovudorganisasjonen tysdag krava til oppgjeret i vår.

– Moderate krav i lønnsoppgjera dei siste åra har vore eit viktig bidrag for å snu utviklinga i norsk økonomi. No er botnen passert, arbeidsløysa er lågare og veksten aukar. Då er det rom for å auke kjøpekrafta for arbeidstakarane, seier Berland i ei pressemelding.

I tillegg til lønnsvekst står spørsmålet om pensjon sentralt.

Befalets fellesorganisasjon, Finansforbundet, Parat, Delta og Skolelederforbundet er blant YS' forbund.

