Biskop meiner politiet har avskaffa kyrkjeasyl

innenriks

– Dette er faktisk ei klokkeklar oppheving av kyrkjeasylet, seier Nordhaug til Vårt Land.

Det vakte sterke reaksjonar då den afghanske familien vart arrestert fredag morgon i forsamlingshuset til den frikyrkjelege forsamlinga Nytt Liv Sunnhordland. I ettertid har debatten rast om familien kunne vise til kyrkjeasyl i bygningen.

I Politisk Kvarter på NRK tysdag sa fungerande juridisk leiar i Politiets utlendingseining (PU) Kristel Lee Høgslett dette:

– Dersom ein familie bur der meir eller mindre permanent, og har gjort det over såpass lang tid som det er tale om her, så kan vi vanskeleg sjå at bustadhuset primært er brukt til dei føremåla som kyrkjebygg og bedehus normalt blir brukte til.

– Opphevar forskriftene

Bjørgvin-biskopen er «sterkt kritisk» til argumentasjonen.

– Når nokon har gått i kyrkjeasyl, vil det jo alltid vere tilfelle at det faktisk er nokon som bur i bygget. Om dei gjer det over kortare eller lengre tid, er ikkje av prinsipiell betyding. Vi har eksempel på kyrkjeasyl som har vart mykje lenger enn dette. Dersom vi skal ta denne argumentasjonen på alvor, så betyr det at Politiets utlendingseining i realiteten opphevar forskriftene Justisdepartementet har gitt og avskaffar kyrkjeasylet som ein tradisjonell ordning, seier han.

Høgslett avviser dette, og hevdar dei har halde seg innanfor retningslinjene frå departementet.

– Vi meiner vi ikkje vi har brote hovudregelen i denne saka, seier ho.

Går til retten

Ifølgje Bergens Tidende leverte advokaten til den afghanske familien, Jostein Løken, tysdag ei oppmoding om mellombels tiltak til Oslo byfogdembete.

Advokaten ber om utsetting av tvangsretur mens ein ventar på at ankesaka til familien blir behandla i lagmannsretten.

Ekteparet og dei tre barna har tidlegare fått innvilga utsetting for å hindre tvangsretur. Politiets utlendingseining (PU) anka avgjerda til tingretten, der familien ikkje vart trudd.

Familien anka så til lagmannsretten, som skal behandle saka.

Måndag måtte PU igjen avbryte utsendinga av familien. Faren vart innlagt på sjukehus i helga, og legar meiner han ikkje er frisk nok til utsending.

