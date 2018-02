Forsvaret får halv million i bot etter dødsulykke med panservogn

innenriks

Ulykka skjedde under militærøvinga Cold Response i starten av mars for to år sidan. Idar Jarle Trondseth (46) frå Selbu døydde då bilen hans vart treft av panservogna på fylkesveg 763 i Snåsa i Trøndelag, melder Adresseavisen.

Påtalemakta konkluderer no med at det ikkje var sørgd for tilstrekkeleg sikkerheit for sivil trafikk gjennom øvingsområdet.

– Statsadvokaten har teke ei avgjerd i saka, og Forsvaret vil få ei føretaksstraff etter ulykka. Dei to sikta i saka, vognførar (23) og vognkommandør (42) av panservogna, vil ikkje bli straffeforfølgde, seier politiadvokat Amund Sand i Trøndelag politidistrikt.

